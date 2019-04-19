Yüksekova Dilimli Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce yapılan ve geçen yıl tamamlanan Dilimli Barajı'nda su tutulmaya başlandı. Baraj, 2045 yılına kadar Yüksekova'nın içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayacak.

Yüksekova- Esendere karayolu üzerinde kurulan ve 1995 yılında yapımına başlanan Dilimli Barajı'ndaki çalışmalar geçen yıl tamamlandı. Yaklaşık 2.5 kilometre alan üzerinde, yüksekliği 93, genişliği ise 374 metre olan baraj 2045 yılına kadar yaklaşık 100 bin nüfuslu olan Yüksekova'nın içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayacak. Geçtiğimiz yıl sonbahar aylarından itibaren su tutulmaya başlanan barajda, beklenilen seviyenin çok üstünde su toplanırken, bunun da kış ve ilkbahar aylarındaki yoğun yağışlardan kaynaklandığı belirtildi.

Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, baharın gelişiyle doyumsuz manzara sunan baraj çevresinde de çeşitli çalışmaların yapılacağını söyleyerek, "Barajımız geçen yıl bitti. Sonbahar mevsimiyle barajda suyun tutulmasını sağladık. Yağış oranından dolayı barajımız ciddi anlamda su tutmaya başladı. Devletimizin imkânlarıyla yapılan Dilimli Barajı ilçemizin temiz içme suyu ve tarım arazilerimizin su ihtiyacını da karşılayacak" dedi.



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