Yüksekova'daki camilerde Fetih Suresi okundu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah namazı öncesi tüm camilerde 'Fetih Suresi' okunup, dualar edildi.

TSK'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik dün saat 16.00'da başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki tüm camilerde sabah namazı öncesi 'Fetih Suresi' okundu. Ayrıca operasyona katılan askerler için dua edildi.



