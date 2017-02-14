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Yüksekova'da yolu açıp hastayı kurtardılar

Yaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA(Hakkari), () - HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Kadıköy Köyü'de hastalanan 13 yaşındaki Rojhat Çetinkaya, karla mücadele ekiplerinin yolu ulaşıma açması üzerine yakınları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi...

Yüksekova'da yolu açıp hastayı kurtardılar

Yaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA(Hakkari), () - HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Kadıköy Köyü'de hastalanan 13 yaşındaki Rojhat Çetinkaya, karla mücadele ekiplerinin yolu ulaşıma açması üzerine yakınları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yüksekova'da dün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ulaşımın da aksamasına neden oldu. ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolu kardan kapalı olan Kadıköy Köyü'nde yaşayan Rojhat Çetinkaya'nın bağırsaklarındaki ağrı nedeniyle rahatsızlanması üzerine yakınları, yollarını açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen karla mücadele ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu kardan temizleyerek ulaşıma açtı.
Yolun ulaşıma açılması üzerine de Çetinkaya, yakınları tarafından araçla hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. Baba Metin Çetinkaya, karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.
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