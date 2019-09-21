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Yüksekova'da taziye yolunda kaza 2 ölü, 3 yaralı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde taziyeye gidenlerin içinde bulunduğu otomobil sazlığa uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Büyükçiflik beldesine bağlı Kerem Ağa Mahallesi'nde meydana geldi....
GENEL 21.09.2019, 17:47
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde taziyeye gidenlerin içinde bulunduğu otomobil sazlığa uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Büyükçiflik beldesine bağlı Kerem Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Köprücük köyünden Keram Ağa Mahallesi'ne bir yakınlarının taziyesi için giden Kenan Taşkın yönetimindeki otomobil, virajda savrularak Nehil Sazlığı'na uçtu. Kazada araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, sazlığa düşen araç vinç yardımıyla çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Büyükçiflik beldesine bağlı Kerem Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Köprücük köyünden Keram Ağa Mahallesi'ne bir yakınlarının taziyesi için giden Kenan Taşkın yönetimindeki otomobil, virajda savrularak Nehil Sazlığı'na uçtu. Kazada araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, sazlığa düşen araç vinç yardımıyla çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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