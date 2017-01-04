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Yüksekova'da soğukta TIR'ın yakıt deposu dondu

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, bir TIR'ın deposundaki yakıtın donmasına neden oldu.  Yüksekova'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Gece eksi 25 dereyece kadar düşen...

Yüksekova'da soğukta TIR'ın yakıt deposu dondu
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, bir TIR'ın deposundaki yakıtın donmasına neden oldu. 
Yüksekova'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Gece eksi 25 dereyece kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar zor günler geçiriyor. Şemdinli'ye gitmek üzere yola çıkan kömür yüklü TIR'ın yakıt deposu dondu. TIR sürücüsü yoldan geçen başka bir sürücüden yardım istedi. Aşırı soğuklar nedeniyle zor günler geçirdiklerini anlatan TIR sürücüsü Savaş Eğimli, "Şemdinli Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na kömür taşıyorum. İki gündür yoldayım soğuklar nedeniyle mazotumuz dondu. Yollarda perişan olduk. arkadaşlarımızın yardımıyla ateş yakarak aracı çalıştırdık. Bu soğuklar bizi aşırı derecede etkiliyor. Şu an eksi 23-24 derece arabanın içinde yatıp kalkıyoruz. Yapacak birşey yok çalışmak mecburiyetindeyiz" dedi.

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