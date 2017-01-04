Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Konya'dan İzmir'e gelen Kırgız ve Uygur 3 aile gözaltında
Riena operasyonu; Kırgız ve Uygur...
TCMB: Liradaki değer kaybı enflasyonu yükseltti
Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı
Manisa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Prof. Dr. A.V. FETÖ'den gözaltına...
Reina katliamı eğlence sektörüne kilit vurdurdu
İzmir eğlence sektöründe güvenlik alarmı

Yüksekova'da soğuk hava ve sis etkili oluyor

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derece olarak ölçülürken, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi de 10 metreye kadar düştü. Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor....

Yüksekova'da soğuk hava ve sis etkili oluyor
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derece olarak ölçülürken, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi de 10 metreye kadar düştü.
Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde hava sıcaklığı gece eksi 25 derece olarak ölçülürken, ilçede yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi ise 10 metreye kadar düştü. İlçe halkı soğuk havalar nedeniyle acil ihtiyaçları dışında sokağa çıkmıyor. Vatandaşlardan Nazım Erkin, bu yılı diğer yıllara oranla daha soğuk geçirdiklerini belirterek, "Acil işlerimiz dışında evden çıkmamayı tercih ediyoruz. Her yıl soğuk geçiriyoruz kış mevsimini fakat bu yıl soğukları daha fazla hissediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55