Yüksekova'da okullara kar tatili

Yüksekova İlçesi'nde öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde ilkokul, ortaokul ve liseler, yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle tüm okullar yarın (pazartesi) için 1 gün süreyle tatil edildi. Yüksekova İlçesi'nde öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi....
25 Aralık 2016 Pazar 17:10
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