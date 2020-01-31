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Yüksekova'da kar yağışı
GENEL 31.01.2020, 17:05
HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce açıklanan ve kentte akşam saatlerinde etkisini göstermesi beklenen kar yağışı başladı. Gece de devam etmesi beklenen kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini daha da artırması bekleniyor. Yüksekova'da etkili olan yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce açıklanan ve kentte akşam saatlerinde etkisini göstermesi beklenen kar yağışı başladı. Gece de devam etmesi beklenen kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini daha da artırması bekleniyor. Yüksekova'da etkili olan yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
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