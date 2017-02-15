Yüksekova'da hamile kadın için 5 saat süren kurtarma operasyonu

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde 9 aylık hamile Rabia Öner için 5 saat süren kurtarma operasyonu yapıldı. Yolun açılması ardından doğum sancıları çeken Öner, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüksekova İlçesi'nde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken çok sayıda köy yolunun da kapanmasına neden oldu. İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolu kardan kapalı Değerli Köyü Dişli Mezrası'nda oturan 2 çocuk annesi, 28 yaşındaki Rabia Öner'in sancılarını başlaması üzerine yakınları, 112 acil komuta merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı mezranın bir an önce yolunun açılması için İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri hemen çalışmalara başladı. Karla mücadele araçlarını arkasından giden 112 ambulansta bulunanlar zaman zaman zor durumda kalırken yaklaşık 5 saat süren çaba ardından ekipler köye ulaşmayı başardı. Ekipler, 9 aylık Rabia Öner'e evden alarak ilk müdahelesini ambulansta yapıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rabia Öner'in kayınvalidesi Perihan Öner, ekiplere teşükker etti. Öner, şöyle dedi:

"Dün akşam saatlerinde gelinimin doğum sancıları başladı. Köy yolu aşırı tipi ve yağıştan kapalı olduğu için sabahı beklemek zorunda kaldık. Ancak sancıların artması üzerine durumu 112 acil ve Yüksekova Kaymakamlığına bağlı karla mücadele ekiplerine bildirdik. Yaklaşık 5 saat süren bir çalışma sonucunda ekipler köye ulaştı. 3'üncü çocuğa hamile olan Rabia'yı hastaneye kaldırıyoruz. 112 ve karla mücadele ekiplerine teşekkür ediyorum."

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