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Yüksekova'da güvenlik güçleri ile bağlantı kuran terörist teslim oldu

HAKKARİ, ()-HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi...

Yüksekova'da güvenlik güçleri ile bağlantı kuran terörist teslim oldu

HAKKARİ, ()-HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürdürdüğü belirtildi, Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda Yüksekova ilçesinde, PKK'lı bir teröristin güvenlik güçleriyle sağladığı irtibat sonucu belirlenen yere gelerek teslim olduğu belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.
 

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