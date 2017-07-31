Yüksekova'da bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı yakalandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü çevresinde keşif yaparken yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan PKK'lı kadın teröristin ifadeleri doğrultusunda harekete geçen güvenlik güçleri, bombalı eylem hazırlığında oldukları belirtilen 2 PKK'lı teröristi daha yakaladı. Terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla da 13 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda; PKK'nın bombacıları oldukları belirtilen B.B. ve S. P. adlı 2 PKK'lıyı yakaladı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"21.07.217 günü Belediye Kayyumuna eylem yapmak için keşif yaparken yakalanan E.Ç. isimli (K) terör örgütü üyesinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, B.B.(K) ve S. P. isimli teröristler bombalı eylem hazırlığında iken emniyet görevlilerimiz tarafından yapılan operasyonla yakalanmıştır.Yakalanan terör örgütü mensubu S.P.’ den elde edilen bilgiler doğrultusunda terör örgütünün eylemde kullanmak üzere saklamış olduğu 14 kilo patlayıcı madde ele geçirilmiş olup, edinilen diğer bilgiler doğrultusunda Yüksekova ilçemizde işlenen cinayetlerin sır perdesi de aydınlatılmış oldu. Söz konusu 4 cinayeti W.(K) ve E.A.‘ nın planladığı, cinayetleri ise E.A ve X. (K) isimli terör örgütü mensuplarının işlemiş olduğu tespit edildi. Ayrıca bu bilgiler doğrultusunda Yüksekova ilçemizde terör örgütü mensuplarına 'Yardım ve Yataklık' yaptığı anlaşılan 13 şüpheli şahıs yapılan eş zamanlı operasyon sonucu gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslardan çok sayıda örgütsel doküman, uzun namlulu silah ve el bombası ele geçirilmiş olup, 9 BTÖ mensubu şahıs 'Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık' yapmaktan, S.P. isimli şahısta 'Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüt Adına Eylem Yapmaktan' adli makamlara sevk edilmiştir."



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