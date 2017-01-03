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Yüksekova'da ambulans ile TIR çarpıştı: 5 yaralı

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde yoğun sis nedeniyle ambulans ile TIR çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan hasta ile 1 hasta yakını ve 3 görevli yaralandı. Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Yüksekova-Van karayolunda bulunan Akçalı...

Yüksekova'da ambulans ile TIR çarpıştı: 5 yaralı
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde yoğun sis nedeniyle ambulans ile TIR çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan hasta ile 1 hasta yakını ve 3 görevli yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Yüksekova-Van karayolunda bulunan Akçalı Köyü yakınlarında meydana geldi. Kalp krizi geçiren hastayı Van'a taşıyan ambulans yoğun sis nedeniyle karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı. Meydana gelen kazada ambulansta bulunan 3 görevli ile hasta ve hasta yakını yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka bir ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kalp krizi geçiren hasta da başka bir ambulans ile Van'a gönderildi. Diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

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