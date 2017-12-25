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Yüksekova'da akli dengesi bozuk kişi intihara kalkıştı

HAKKARİ'nin Yüksekova akli dengesi bozuk olduğu belirtilen Y.A. (30), adliye bahçesindeki elektrik direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. İlçenin Milli Egemenlik Carddesi üzerinde bulunan Adliye Binası'na ait bahçeye gelen Y.A., üzerinde...

Yüksekova'da akli dengesi bozuk kişi intihara kalkıştı
HAKKARİ'nin Yüksekova akli dengesi bozuk olduğu belirtilen Y.A. (30), adliye bahçesindeki elektrik direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu.
İlçenin Milli Egemenlik Carddesi üzerinde bulunan Adliye Binası'na ait bahçeye gelen Y.A., üzerinde trafo da bulunan elektrik direğine çıkarak çevredekilerin şaşkın bakışları arasında intihar edeceğini bağırdı. Polis olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alıp, TEDAŞ, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Elektrikler kesilirken Y.A.'nın inmesi için ikna çabalarına başlandı. Ancak Y.A. inmedi. Bunun üzerine yangın merdiveni uzatıldı. Uzun süren uğraşın ardından da Y.A. ekiplerin yardımıyla indirildi. Akli dengesi bozuk adam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

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