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Yüksekova'da 1830 TOKİ konutunun temel atma çalışmaları başladı

Yaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA(Hakkari), () - HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerce kazılan hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılmasına yönelik geçen yıl başlatılan operasyonlarda evleri yıkılan veya...

Yüksekova'da 1830 TOKİ konutunun temel atma çalışmaları başladı

Yaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA(Hakkari), () - HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerce kazılan hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılmasına yönelik geçen yıl başlatılan operasyonlarda evleri yıkılan veya ağır hasar görenler için TOKİ tarafından yapılacak 1830 konutun temel atma çalışmaları başladı. Valilik kararıyla Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, konutların yıl sonuna kadar bitirilmesini hedeflediklerini söyledi.
Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için 13 Mart 2016'da sokağa çıkma yasağı ilan edilerek operasyonlar başlatıldı. 78 gün süren sokağa çıkma yasağının ardından 30 Mayıs 2016'da kısmi olarak kaldırılan ve halen saat 23.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilçede birçok ev kullanılamaz hale geldi. İlçede evleri yıkılan veya büyük zarar görenler için TOKİ tarafından yapılacak 1830 konutun ilk etabı için temel atıldı. Esenyurt Mahallesi'nde başlanan temel atma çalışmaları kar yağışı altında yapıldı.
ÖNCEKİ EVİ KAÇ METREKAREYSE O KADAR
Valilik kararıyla Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova'nın yeniden inşası çalışmalarına başladığını söyledi. Yapılacak TOKİ konutları için üç ayrı firmanın çalışacağını belirten Kaşıkçı şöyle dedi:
"1830 konutun ihale süreci bitti. İlk firmamız çalışmalara başladı. Önümüzdeki haftalarda da diğer firmalarımız gelip startını verecek. Evi yıkılan vatandaşlara TOKİ konutları verilecek. Vatandaşlar kaç metrekare evde oturuyorsa o metrekarede eve sahip olacak. Bundan kimsenin tereddütü olmasın. İlk etap konutların 2017 sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Konutlar TOKİ, kanalizasyon ve su İller Bankası, yollarımız Karayolları tarafından ihale edildi. Arıtma çalışmaları ise DSİ tarafından yürütülecek."

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