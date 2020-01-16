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Yüksekova buz kesti
GENEL 16.01.2020, 13:01
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı, yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Bölgede en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 20 derece olarak ölçülürken, park halindeki araçlar çalıştırılamadı, binalarda buz sarkıtları oluştu.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 20 dereceyi buldu.
Dondurucu soğuklar nedeniyle ilçedeki binalarda buz sarkıtları oluşurken, ilçe merkezinde park halindeki araçlar çalıştırılamadı. Araç sahipleri, motor bölümlerinde pürmüz (alev çıkaran, benzin veya gazla çalışan araç) kullanarak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Araç sürücüsü Bülent Ak, dondurucu soğuklar nedeniyle aracını çalıştıramadığını, pürmüz kullandıktan sonra aracını çalıştırdığını söyledi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 20 dereceyi buldu.
Dondurucu soğuklar nedeniyle ilçedeki binalarda buz sarkıtları oluşurken, ilçe merkezinde park halindeki araçlar çalıştırılamadı. Araç sahipleri, motor bölümlerinde pürmüz (alev çıkaran, benzin veya gazla çalışan araç) kullanarak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Araç sürücüsü Bülent Ak, dondurucu soğuklar nedeniyle aracını çalıştıramadığını, pürmüz kullandıktan sonra aracını çalıştırdığını söyledi.
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