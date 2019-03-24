Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Bakan Soylu Eyüpsultan'da Lahana Şöleni'nde konuştu
Yağlıdere Parkı'ndaki Lahana Şöleni siyasi...
CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİ İÇİN YENİKAPI'DA TOPLANMALAR BAŞLADI
Yenikapı'da Cumhur İttifakı Miting hareketliliği
Çin’de tur otobüsü yandı: 26 ölü, 28 yaralı
Çin’de tur otobüsü yandı: 26...

Yüksek gerilim hattı direğinde intihar girişimi

İZMİR'in Kınık ilçesinde, G.S. (41) yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 2,5 saat boyunca direkte kalan G.S., tesadüfen olay yerinden geçen iş adamı tarafından ikna edilip, bulunduğu yerden indirildi. Balıkesir'in...

Yüksek gerilim hattı direğinde intihar girişimi
İZMİR'in Kınık ilçesinde, G.S. (41) yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 2,5 saat boyunca direkte kalan G.S., tesadüfen olay yerinden geçen iş adamı tarafından ikna edilip, bulunduğu yerden indirildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde anne ve babasıyla yaşayan bekâr tarım işçisi G.S., bugün saat 14.00 sıralarında Kınık'ın kırsal Poyracık Mahallesi'ndeki yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekiler durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tedbir amacıyla şişme yatak açarken, Kınık İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Oral Kaymak, G.S.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak, G.S., direnerek direkten inmedi.
İkna çalışmaları sürerken tesadüfen olay yerinden geçen Kınık'ta konserve fabrikası sahibi Sinan Açıkgöz, G.S.'ye yardım sözünü verip, inmesini istedi. Bunun üzerine yaklaşık 2,5 saat sonra ikna olan G.S., çıktığı 15 metre yüksekliğindeki direkten indi. Açıkgöz'e teşekkür eden G.S., jandarmanın olay yerinde ifadesini almasının ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328