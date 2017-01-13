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Yücel ve Üzdiyen serbest

İSTANBUL, () Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel ile holding yöneticilerinden Yahya Üzdiyen, İstanbul Adliyesi'nde mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Konuya ilişkin Doğan Şirketler Grubu Holding'ten Kamuyu Aydınlatma...

Yücel ve Üzdiyen serbest

İSTANBUL, () Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel ile holding yöneticilerinden Yahya Üzdiyen, İstanbul Adliyesi'nde mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin Doğan Şirketler Grubu Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

“Şirketimiz Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel'in ve Yöneticimiz Yahya Üzdiyen'in, daha önce Ankara Temsilcimiz Barbaros Muratoğlu'nun tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında gözaltına alındığını 5 Ocak 2017 tarihinde Özel Durum Açıklaması yapmak suretiyle kamuya açıklamıştık. Erem Turgut Yücel ve Yahya Üzdiyen bugün (13.01.2017) Savcılık'taki sorgularının ardından Mahkeme tarafından serbest bırakılmışlardır"
 

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