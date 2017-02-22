YTÜ'den KHK ile ihraç edilen akademisyenleri öğrencileri ve meslektaşları uğurladı



Erhan TEKTEN -Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, () 86 sayılı KHK ile ihraç edilen 330 akademisyen arasında bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)'nde görevli 27 akademisyen eşyalarını toplayarak üniversiteden ayrıldı. Üniversitenin Davutpaşa Kampüsünde toplanan ihraç edilen akademisyenler, meslektaşları ve öğrenciler, kampüsün giriş kapısı önüne kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde "Akademi Susturulamaz. Geri Döneceğiz" yazılı pankart taşıyan grup giriş kapısının önünde toplandı.

"UMUT EDİYORUM SON TASFİYE OLUR



Burada ihraç edilen akademisyenlerden Prof Dr. Fulya Atacan yaptığı konuşmada yaşanılanların üniversitelerde yaşanan ilk tasfiye olmadığını belirterek, "Umut ediyorum son tasfiye olur. Türkiye bir kez daha siyasi iktidarların tercihleri üzerinden üniversitedeki bilim insanlarını tasfiye etmez. Umudumuz odur" dedi.



İhraç edilen diğer bir akademisyen Dr. Berivan Gökçenay ise, "Biz bu bildiriyi akademik özgürlüğümüz, ifade özgürlüğümüzü kullanarak imzaladık. Bizi terörle ilişkilendirdiler ama ben inanmıyorum ki ne benim ne hiçbir arkadaşımın erdeminde şiddet olsun" ifadelerini kullandı.



ÖĞRENCİLERDEN AÇIKLAMA



Üniversite öğrencileri adına yapılan basın açıklamasında da "Adaletsizliğin yanında hocalarımızın yanındayız. Bu süreçte başta anayasa olmak üzere, yaslarla ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelerle güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler ihlal edildi. Yayınlanan KHK'lar ile üniversitemizin çok değerli hocaları okulumuzdan uzaklaştırıldılar. Hocalarımızın ifade, seyahat ve çalışma özgürlükleri ellerinden alındı" denildi.



Açıklamaların ardından ihraç edilen akademisyenlere öğrenciler tarafından çiçek verildi. Bu çiçekleri ise hocaları arkalarında bulunan öğrencilere attı. Bu sırada renkli görüntüler oluştu. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görülürken, grup olaysız bir şekilde dağıldı.

(FOTOĞRAF)