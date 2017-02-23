YTÜ'den KHK ile ihraç edilen akademisyenleri öğrenci ve meslektaşları uğurladı



Erhan TEKTEN-Ezgi ÇAPA/ İSTANBUL, () 686 sayılı KHK ile ihraç edilen Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)'nde görevli 27 akademisyenden Yıldız Kampüsündeki Şehir Bölge Planlama Bölümünde görevli Araştırma Görevlileri Caner Murat Doğançayır, Emre Kovankaya eşyalarını topladıktan sonra okuldan ayrıldı. Yine aynı bölümde görevli Tuğba İnal Çekiç'in daha önce okulla ilişiğini keserek okuldan ayrıldığı öğrenildi. İhraç edilen akademisyenler, meslektaşları ve öğrenciler ellerinde "Akademi Susturulamaz. Geri Döneceğiz" yazılı pankart taşıyarak giriş kapısının önünde toplandı. Kapı önünde kendilerine destek vermek amacıyla gelen yine aynı KHK ile ihraç edilen akademisyenler ile arkadaşları alkışlarla grubu karşıladı. Caner Murat Doğançayır burada yaptığı açıklamada, ihraç edilmelerinin basit bir iş akdinin sonlandırılması meselesi olmadığını vurgulayarak, "Birçok temel vatandaşlık haklarımızın ellerimizden alındığı siyasal ve ekonomik bir baskı ile karşı karşıyayız. Kamuda ve sosyal güvencesi olan işlerde çalışma hakkımız, seyahat özgürlüğümüz ve kamuda işlem yapmamızı olanak sağlayan birçok hakkımız elimizden alındı. Oysa konu bireysel olarak bizim elimizden alınanlardan çok daha önemli, kaybettiğimiz bireysel haklarımızdan çok daha fazlası. Üniversitenin demokratik özerkliği ifade özgürlüğü ellerimizden kayıp giden bir gelecek hayali" dedi.

ÖĞRENCİLERDEN AÇIKLAMA

Üniversite öğrencileri adına yapılan basın açıklamasında da "Emek ve demokrasiden yana akademisyenlerimiz OHAL koşullarında gece yarısı KHK'lar ile görevlerinden alınamazlar. Ülkemizde hukuksuzluğun her geçen gün arttığı bu hukuksuzluğun da KHK'lar ile kılıf uydurulduğu bir dönemde bunun yansımaları üniversitelerde de görülmektedir. Günlük hayatın bir parçası haline gelen KHK'lar hiçbir şekilde kabul edilemez KHK'lar ile bilimi savunan akademisyenlerin görevlerinden uzaklaştırılmalarının amacı biat eden üniversitelerin yaratılması ve özgür düşünce ortamının yok edilmesidir" denildi.

ALKIŞLARLA UĞURLANDILAR

Açıklamaların ardından ihraç edilen akademisyenlere öğrenciler tarafından çiçek verildi. Caner Murat Doğançayır, Emre Kovankaya Arkadaşları ve öğrencileriyle kucaklaşırken, alkışlar eşliğinde uğurlandı. Bazı öğrenciler de gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

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