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YSK, İstanbul'da seçimin yenilenmesine karar verdi (4)

MALTEPE VE BÜYÜKÇEKMECE SEÇİMİNE YÖNELİK İTİRAZ REDDEDİLDİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar veren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Maltepe ve Büyükçekmece seçimine yönelik itirazları ise reddetti....

YSK, İstanbul'da seçimin yenilenmesine karar verdi (4)

MALTEPE VE BÜYÜKÇEKMECE SEÇİMİNE YÖNELİK İTİRAZ REDDEDİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar veren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Maltepe ve Büyükçekmece seçimine yönelik itirazları ise reddetti. YSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "AK Parti'nin Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanlığı ile MHP'nin Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçiminin iptali talebi ile yaptığı olağanüstü itirazların reddine, AK Parti'nin Büyükçekmece ilçesi, MHP'nin Maltepe ilçesine ilişkin yaptıkları itirazlarda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptalini talep etmiş iseler de kurulumuzun kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmiş olduğundan, bu taleplerle ilgili olarak ayrıca karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. 

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