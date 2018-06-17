Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Şırnak'tan acı haber: Yüzbaşı Şehit...

YSK, Demirtaş'ın mitinglere katılma talebini reddetti

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş adına İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Mardin'de yapılan mitinglere katılması için yapılan başvuruyu reddetti.  HDP Genel Merkezi'nden...

YSK, Demirtaş'ın mitinglere katılma talebini reddetti
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş adına İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Mardin'de yapılan mitinglere katılması için yapılan başvuruyu reddetti. 
HDP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, YSK'nın, kendisine bağlı çalışan ilçe seçim kurullarının verdiği kararla çelişen bir karara imza attığı ileri sürülerek, "HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş adına İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Mardin'de yapılan miting başvuruları, ilgili seçim kurullarınca kabul edilmesine rağmen, Yüksek Seçim Kurulu, Demirtaş'ın mitinglere katılımının sağlanması başvurusunu reddetti" denildi. HDP'nin yazılı açıklamasının devamında şöyle denildi:
"HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş adına İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Mardin'de yapılan miting başvuruları, ilgili seçim kurullarınca kabul edilmişti. Bunun üzerine HDP'nin avukatları, Demirtaş'ın söz konusu mitinglere katılımının sağlanması için Yüksek Seçim Kurulu ve Adalet Bakanlığına başvuru yapmıştı. Başvuru dilekçesinde, Demirtaş'ın, seçim sürecinin temel faaliyetlerinden olan açık-kapalı yer toplantılarını 298 sayılı yasanın 49 ve 50'nci maddelerinde belirtildiği üzere, diğer adaylarla eşit şekilde yerine getirmesinin mümkün olmadığına dikkat çekilmişti. Bu gerekçelerle Demirtaş'ın İstanbul, Antep, İzmir ve Mardin mitinglerine bizzat veya SEGBİS sistemiyle katılımının sağlanması istenmişti. YSK, kendisine bağı çalışan ilçe seçim kurulları Demirtaş'ın miting başvurularını kabul etmesine ve ilgili illerde miting için yer belirlemesine rağmen başvurunun reddine karar verdi. Ret kararının iletildiği metinde, eşitlik ilkesine dikkat çeken 298 sayılı yasaya gönderme yapan YSK, şu ifadeleri kullandı: 298 sayılı yasanın 49 ve 50'nci maddelerinde belirtilen propaganda imkanını bu yöntemle kullanmak mümkün olmadığından talebin reddine karar verilmiştir."

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325