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YSK'dan 'yayın yasağı' kararı

ANKARA, () - YÜKSEK Seçim Kurulu'nca (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının saat 19.15'ten itibaren yayınlanabileceği duyuruldu. YSK'nın kararında, oy verme işleminin saat 18.00'den önce seçim...

YSK'dan 'yayın yasağı' kararı

ANKARA, () - YÜKSEK Seçim Kurulu'nca (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının saat 19.15'ten itibaren yayınlanabileceği duyuruldu.
YSK'nın kararında, oy verme işleminin saat 18.00'den önce seçim çevrelerinde sona erdiği belirtilerek, 'Anayasa ve Seçim Yasakları'nın verdiği yetkiye dayanılarak, yayın yasağının saat 21.00'den 19.15'e çekilmesinin uygun görüldüğüne dikkat çekildi. Kararda, "Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuç sonuçlarının yayın ve basın kuruluşlarınca saat 19.15'den itibaren yayınlanabileceğine karar verildi" denildi.

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