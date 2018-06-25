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YSK Başkanı Güven: Sandık sonuçlarından yüzde 99,91'i sisteme işlendi (2)

‘CUMHURBAŞKANI ERDOĞAĞAN'IN ALDIĞI OY 26 MİLYON 328 BİN 42’ Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, YSK binası önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güven, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimiyle ilgili...

YSK Başkanı Güven: Sandık sonuçlarından yüzde 99,91'i sisteme işlendi (2)

‘CUMHURBAŞKANI ERDOĞAĞAN'IN ALDIĞI OY 26 MİLYON 328 BİN 42’
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, YSK binası önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güven, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimiyle ilgili şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tura kalsaydı cuma günü itirazları değerlendirip, kesin sonuçları açıklayacaktık; ancak 1'inci turda cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlandığı için normal milletvekilliği seçimindeki süreci işleteceğiz. Buna göre, önümüzdeki hafta 4 Temmuz itibarıyla sonuçlanacak ve biz de 5 Temmuz günü sonuçları açıklayacağız. Milletvekilliği seçimindeki süreç burada da işleyecek. Biraz önce YSK bu şekilde bir karar aldı. Hemen hemen sandık sonuç tutanaklarının yüzde 100'ünü girdik. Şu an itibarıyla 41 tane gümrük kapısında sandık sonuç tutanağı sisteme girilmedi. Sandık sonuç tutanaklarının yüzde 99.98'ini taramak suretiyle sisteme girdik ve tüm siyasi partilerimizle paylaştık. Yurt içi tutanakların yüzde 100'ü sisteme girmiş vaziyette. Buna göre cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli oylar 50 milyon 65 bin 80, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy ise 26 milyon 328 bin 42." 

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