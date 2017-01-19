Yrd. Doç. Dr.Gündoğdu: Marmara'daki depremden nüfusun 3’te 1’i etkilenecek

İSTANBUL Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, "Marmara Bölgesi'nde beklenen ve İstanbul’u etkileyecek olan depreme hazırlanmak ve zararlarını azaltmak için çalışmaları hızlandırmamız gerekir. Bu bölgede oluşacak depremden Türkiye nüfusunun üçte biri etkilenecektir" dedi.

Yalova'da, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği’nin(MAG-DER), Adnan Menderes Mahallesi’ndeki ofisini ziyaret eden Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, burada Marmara Bölgesi'nde yaşanabilecek olası bir depremle ilgili değerlendirmede bulundu. Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, "Afet durumunda insanın en temel refleksi hayatta kalmak ve sevdiklerini kurtarmak gerçeğidir. Bu gerçek ile yola çıkarak, MAG mahalle örgütlenmesinin hayatı normalleştirmekte vazgeçilmez özelliği vardır. Marmara bölgesinde beklenen ve İstanbul’u etkileyecek olan depreme hazırlanmak ve zararlarını azaltmak için çalışmaları hızlandırmamız gerekir. Bu bölgede oluşacak depremden Türkiye nüfusunun üçte biri etkilenecektir. Türkiye’nin nitelikli sanayisi ve önemli bir nüfus yoğunluğu tehdit altında kalacaktır. 1999 Gölcük depreminden sonra geçen 17 yılda verilen destekler merkezi ve yerel yönetimler olarak azalmıştır. Son günlerde kendiliğinden yıkılan binalar durumun ciddiyetini göstermektedir" dedi.

Yerel yönetimlerin mahalle afet gönüllülerine sahip çıkması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Gündoğdu, "Yaptığımız tartışmalar sonucunda olası depremde Mahalle Afet Gönüllülerinin önemi bir kez daha vurgulanmış ve vazgeçilmez olduğundan hareketle örgütlenmemizin geliştirilmesi için desteklerin arttırılması saptanmıştır. Bu doğrultuda yerel yönetimlerin Mahalle Afet Gönüllülerinin çalışmalarını sürdürebilmeleri için her türlü desteği vermelerinin önemli olduğu konusunda görüş birliğine varılmıştır" diye konuştu.



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