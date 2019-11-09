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YPG'li teröristlerin Kamışlı'daki konvoyu görüntülendi
SURİYE’nin Kamışlı kentindki terör örgütü YPG'lilere ait konvoy, Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, konvoy hareketliliği yaşandı. Nusaybin'den görüntülenen,...
GENEL 09.11.2019, 15:04
SURİYE’nin Kamışlı kentindki terör örgütü YPG'lilere ait konvoy, Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, konvoy hareketliliği yaşandı. Nusaybin'den görüntülenen, terör örgütü YPG konvoyunda, ağır silahlı kamyonetler de yer aldı. Konvoyun geçişi sırasında, zaman zaman silah sesleri duyuldu. Kamışlı’nın batısına giden konvoy, bir süre sonra gözden kayboldu.
Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, konvoy hareketliliği yaşandı. Nusaybin'den görüntülenen, terör örgütü YPG konvoyunda, ağır silahlı kamyonetler de yer aldı. Konvoyun geçişi sırasında, zaman zaman silah sesleri duyuldu. Kamışlı’nın batısına giden konvoy, bir süre sonra gözden kayboldu.
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