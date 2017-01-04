Yozgat’ta, günlük 550 biyometrik kimlik kartı girişi yapılıyor

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, () - YOZGAT’ta, uluslararası standartlara uygun yeni çipli Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı dağıtımı için Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde günlük 550 kişinin veri girişleri gerçekleştiriliyor.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Kemal Yurtnaç, yeni kimlik kartını alabilmek için Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey ve Belediye Başkanı Kazım Arslan ile birlikte müracaatını yaptı. Avuç içi ve parmak izi taraması yapılan Vali Yurtnaç, nüfus cüzdanlarının güvenlik açısından yanlış yerlerde kullanılabildiğini ve yeni uygulama ile bu sorunların önüne geçilebileceğini söyledi. Yurtnaç, "Şöyle bir geriye doğru bakıyorum, üçüncü kimlik değiştirme. Önce kitap gibi nüfus cüzdanlarımız vardı. Onu bize vermişlerdi 'askere giderken kullanılacak' diye. O hala bizde duruyor. Şimdi kullandığımız nüfus cüzdanlarımız var, ama şu anda da teknolojiye, çağa uygun bir şekilde elektronik, nitelikli, parmak izli ve her şeyi elektronik olarak garanti altına alınmış güvenlikli bir nüfus cüzdanı veriliyor" dedi.

Belediye Başkanı Kazım Arslan ise yeni kimlik kartlarının getireceği birçok kolaylık olduğunu belirterek, "Hayatı biraz daha kolaylaştıracak. Aynı zamanda uluslararası sistemle de entegrasyon sağlamış olacak. Biz de yeni yılın ilk günlerinde kamu yöneticileri olarak geldik. Güzel bir uygulama" diye konuştu.

Yozgat Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Naci Avşar, bir kişinin veri girişinin yapılmasının yaklaşık 10 dakika sürdüğünü ve il genelinde 13 ilçede günlük ortalama 550 kişinin müracaat ettiğini söyledi.

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