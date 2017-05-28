Yozgat’ta dolu kent merkezini beyaza bürüdü

Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT, () - YOZGAT kent merkezinde yağmur yağışının ardından kısa süre etkili olan dolu kent merkezini beyaza bürüdü, cadde ve sokaklar göle dönüştü.

Yozgat’ta etkili olan yağmur yağışının ardından, yaklaşık 15 dakika fındık büyüklüğünde aralıksız yağan dolu meyve ağaçlarına ve bahçelere zarar verdi. Eriyen dolu suyu nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönüştü. Şehir merkezinde yağmur suyu tahliye kanalları yetersiz kalınca caddelerde su birikintileri oluştu. Vatandaşlar sularla dolan kaldırımlarda mahsur kalırken belediye otobüs şoförleri, duraklara ulaşamayan yayaları kaldırımlara yanaşarak otobüslere aldı.

Bu arada şehir merkezinin yüksek kesimlerinde oturan vatandaşlar, bahçelerinde biriken dolu yığınlarını kürekle temizledi.

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