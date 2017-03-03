Yozgat’ta askerlerin yemin töreni

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı'nda 4 haftalık temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 47 acemi asker için yemin töreni düzenlendi.Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Eğitimlerinde başarılı olan askerlere ödül verilmesi ve yaş kütüğüne plaket çakılmasıyla devam eden törende, 366. dönem 47 acemi asker hep birlikte yemin etti.Törende konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Türkiye’nin tüm mazlumlar için bir umut olduğunu söyledi. Türk milletinin özelliğinin kahraman ve asker yapılı olduğunu ifade eden Yurtnaç, "Askerlik bizim toplumumuzda önemli bir bedeldir. Askerlik önemli bir aşama, bu aşamayı hayırlısı ile bitirip hayata atılmak için ilk kapı askerliktir. Ordumuz güçlü olursa Türkiye güçlü olur. Yalnızca Türkiye değil tüm mazlumlar için Türkiye bir umut. Biz bu gücü ve kuvveti insanımızın iyi niyetinden güvenlik güçlerimizin kudretinin alıyoruz. Ordusuna peygamber efendimizin ismini veren bir milletiz" dedi.İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım da yemin eden askerlere seslendi. Albay Yıldırım, "Sizler vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize namus ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. Vatan hizmeti görevinizi devraldınız. Kutsal görevinizin tamamladıktan sonra sizden sonrakilere devredeceksiniz" diye konuştu.Törene, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli subay ve astsubaylar ile asker yakınları da katıldı. Tören sonrasında kısa dönem askerler, aileleriyle hasret giderip birbirlerine sarıldı.

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