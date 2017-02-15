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Yozgat’ta 7 polis tutuklandı

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan soruşturmalar kapsamında Silahlı Terör Örgütü FETÖ/PDY bağlantısı tespit edilen 7 emniyet mensubu tutuklandı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele...

Yozgat’ta 7 polis tutuklandı
YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan soruşturmalar kapsamında Silahlı Terör Örgütü FETÖ/PDY bağlantısı tespit edilen 7 emniyet mensubu tutuklandı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, terör örgütü bağlantısı ve şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen 10 emniyet mensubundan 7’si, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Daha önce haklarında gözaltı ve yakalama kararı çıkartılan 4'üncü sınıf 2 emniyet müdürü, 2 komiser yardımcısı ve 3 polis memuru sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 1 emniyet müdürü ile 2 polis memuru ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

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