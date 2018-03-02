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Yozgatlı emekli, Ankara'daki evini Mehmetçik'e bağışladı

YOZGAT'ın Saraykent ilçesinde kendi evinde yaşayan emekli İbrahim Ertek (70), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için Ankara'daki diğer evini, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme...

Yozgatlı emekli, Ankara'daki evini Mehmetçik'e bağışladı
YOZGAT'ın Saraykent ilçesinde kendi evinde yaşayan emekli İbrahim Ertek (70), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için Ankara'daki diğer evini, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.
Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan 1996 yılında emekli olan ve Saraykent ilçesinde yaşayan evli İbrahim Ertek, Ankara'nın Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan evini, TSK'nın Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağışlama kararı aldı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, evini Mehmetçik'e destek için bağışlamak istediğini bildiren İbrahim Ertek'i makamında kabul etti. Ertek, yaklaşık 250 bin lira değerinde olduğu belirtilen evinin tapusunu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağışlamak üzere Vali Yurtnaç'a teslim etti. Yurtnaç da tapuyu gerekli işlemlerin yapılması için İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt'a verdi.
İbrahim Ertek'e teşekkür eden Vali Kemal Yurtnaç, Türk ordusunun, sınır dışında ülkenin güvenliği için çarpıştığını belirterek, "Kadirşinas davranışı dolayısıyla İbrahim amcamıza tekrar teşekkür ediyorum. Yozgat'ta bunun örneklerini gördük. Yozgat, nüfusa göre en fazla şehit veren illerin başında geliyor. Kahraman milletin, kahraman evlatları yurt dışında ülkeyi savunuyor. Kadirşinas insanlarımız da onları destekliyor. Gurur duyduk, onur duyduk" diye konuştu.
'BU VATAN BİZİM'
Evini bağışlayan İbrahim Ertek ise "Bu vatan bizim, başka vatan yok. Bizim Türk milletinden başka da dostumuz yok. Türk Silahlı Kuvvetleri mücadele veriyor, biz de onlara destek veriyoruz. Canımızla, başımızla onların arkasındayız. Onlar bizim yavrularımız" dedi.

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