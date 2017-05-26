Yozgat'ta yağmur suyu biriken karayolu ulaşıma kapandı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, () - YOZGAT kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte oluşan su birikintisi nedeniyle kapanan Yozgat- Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu, yaklaşık 1 saat sonra ulaşıma açıldı.
Yozgat’ta saat 19.00 sıralarında etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle, Bozok Üniversitesi kampus alanının bulunduğu bölgeden geçen, Yozgat- Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu güzergahında, yarım metre derinlikte su birikintisi oluştu. Birikinti nedeniyle otomobiller yoldan geçiş yapamayınca, yol trafiğe kapandı. Su birikintisinde kalan otomobiller çekici yardımıyla kurtarıldı. Karayollarının yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu su temizlenerek, yol yeniden ulaşıma açıldı.
Sürücüler, yol hatası nedeniyle yağmur suyunun tahliye olmadığını belirterek tepki gösterdi.
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