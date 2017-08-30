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Yozgat'ta polis barikatlı 30 Ağustos kutlaması

Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT, () - YOZGAT'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhuriyet Alanı'nda törenle kutlandı. Alanın etrafı polis barikatları ile çevrilip, törene katılmak isteyen vatandaşlar üst araması yapıldıktan sonra alındı. Vatandaşların...

Yozgat'ta polis barikatlı 30 Ağustos kutlaması

Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT, () - YOZGAT'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhuriyet Alanı'nda törenle kutlandı. Alanın etrafı polis barikatları ile çevrilip, törene katılmak isteyen vatandaşlar üst araması yapıldıktan sonra alındı. Vatandaşların büyük bölümü alana girip töreni izlemek yerine, polis barikatının arkasında kalmayı tercih etti. 
Yozgat'ta her yıl olduğu bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhuriyet Alanı'nda kutlandı. Daha önce PTT binası önünde konuşlandırılan protokol tribünü, bu kez alan ortasına alındı, Atatürk Anıtı protokolün arkasında kaldı. Güvenlik gerekçesiyle törenin yapılacağı Cumhuriyet Alanı'nın etrafı polis barikatları ile çevrilip, geniş güvenlik önlemleri alındı. Alana çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Vatandaşlar, belirlenen bazı kapılardan üzerleri aranarak tören alanına alındı. Üzerini arattırmak istemeyen vatandaşlar ise barikatın dışında kalarak, töreni izlemeyi tercih edince ortaya farklı görüntüler çıktı. 
30 Ağustos Zafer Bayramı Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın törene katılanların bayramını kutlaması ile başladı. Ardından şiirler okundu, Yozgat Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi. Kutlamalar, tören geçişi ile tamamlandı.
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