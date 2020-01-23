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Yozgat'ta jandarmadan yaban hayvanları için doğaya yem
GENEL 23.01.2020, 12:03
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YOZGAT'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya buğday ve ekmek bıraktı.
Kentte etkili olan tipi ve kar yağışının ardından, jandarma ekipleri, kar örtüsü altında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma yaptı. Jandarma ekipleri, yerleşim alanları dışında doğaya kuşlar için buğday, yaban hayvanları için ekmek bıraktı. Kuşların görebilecekleri açık alanlara buğday döken ekipler, ağaç dallarına da ekmek koydu.
Kentte etkili olan tipi ve kar yağışının ardından, jandarma ekipleri, kar örtüsü altında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma yaptı. Jandarma ekipleri, yerleşim alanları dışında doğaya kuşlar için buğday, yaban hayvanları için ekmek bıraktı. Kuşların görebilecekleri açık alanlara buğday döken ekipler, ağaç dallarına da ekmek koydu.
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