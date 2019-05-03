Yozgat'ta, Cemil Çiçek tarafından yaptırılan cami açıldı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, () - YOZGAT'ta, TBMM eski başkanlarından Cemil Çiçek tarafından yaptırılan İmam-ı Azam Camii, törenle ibadete açıldı.

Kent merkezinde yaptırılan cami için düzenlenen törene Cemil Çiçek ile birlikte Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, İçişleri eski Bakanı Abdulkadir Aksu ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Çiçek, kendisi ve ailesi için mutlu bir günü yaşadıklarını söyledi. Adı camiye verilen İmam-ı Azam'ın bugüne kadar iyi anlatılmadığını ifade eden Çiçek, şöyle dedi:

"Bu Müslüman millet, İmam-ı Azam'ı, İmam-ı Maturidi'yi iyi anlayabilseydi, 15 Temmuz denilen kepazeliği, zındık darbe teşebbüsünü yaşamazdık. Cehalet kökleştikçe, cehalet yaygınlaştıkça, bizim gideceğimiz yer softalıktır. Bugün din adına birçok yerde yaşadığımız şey, dinde olmayan dindir. Dininin aslında olmayan, Kuran'da olmayan, peygamberin hayatında, hadislerinde, sünnetinde olmayan bir kısım şeyleri, kolibasili bir kısım bilgileri, biz din olarak anlamaya çalışıyoruz, kabul etmeye çalışıyoruz. Sonra da başımıza bir sürü şeyler açılıyor. Cehalet bizi softa yapıyorsa, cehaletin softası, şeytanın maskarası olur. Bugün bir kısım yerlerde, bir kısım çevrelerde din adına şeytanın maskarası olmuş bir kısım anlayışlarla bu ülke mücadele ediyor. Devlet elinden gelen gücüyle, gayretiyle, bu maskaralıkları ortadan kaldırmaya çalışıyor."

Akabinde 500 kişinin aynı anda ibadetini yapabileceği İmam-ı Azam Camii hizmete açıldı.

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