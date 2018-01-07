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Yozgat'ta avcılar umduğunu bulamadı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()-YOZGAT'ta 14 Ekim 2017 tarihinde başlayan keklik, tavşan, tilki, kaya sansarı avı sona erdi. Bölge avcısı, mevsimin kurak geçmesi ve kar yağışının olmaması nedeniyle av sezonunun ilk etabında umduklarını bulamadı.  Yozgat'ta...

Yozgat'ta avcılar umduğunu bulamadı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()-YOZGAT'ta 14 Ekim 2017 tarihinde başlayan keklik, tavşan, tilki, kaya sansarı avı sona erdi. Bölge avcısı, mevsimin kurak geçmesi ve kar yağışının olmaması nedeniyle av sezonunun ilk etabında umduklarını bulamadı. 
Yozgat'ta avcılık belgesine sahip olup, avlanma izin kartı bulunan avcıların geçen Ekim ayında başlayan 2’nci grup kuşlar ile 1’nci grup memeliler sınıfına giren av hayvanlarının avlanma sezonu sona erdi. Keklik ve tavşan avının son gününde büyük umutlarla sabah erken saatlerinde avlaklara giden avcılar umduğunu bulamayıp, büyük çoğunluğu günlük avlayabilecekleri limitleri dolduramadan evlerine döndü. Avlanma sezonunun kapandığını belirten avcılardan Ziya Özcan ve Ahmet Uludoğan, Yozgat'ta yaz ve sonbahar mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle, beklentilerine ulaşamadıklarını söyledi.
DENETİMLER SÜRÜYOR
Yozgat’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı yaban hayatı koruma görevlileri de av sezonu süresince denetimlerini sürdürdü. Avcıların ava çıkmadan önce, av izin belgesi alması gerektiği hatırlatılarak, av ruhsatı ile haznesi 2 fişekten fazla alan tüfek ile av yapanlara gerekli idari cezaların uygulandığı kaydedildi.
Bu yıl çil keklik avının sadece Yozgat ile birlikte, Tokat, Bayburt, Giresun, Tunceli, Aksaray, Kayseri, Van, Erzurum, Erzincan, Malatya, Kırıkkale, Çankırı, Ankara, Kars, Iğdır, Elazığ, Bitlis, Bingöl, Ardahan, Ağrı illerinde yapıldığı ifade edildi. Diğer av hayvanlarının avının devam ettiği, av sezonunun 25 Şubat 2018 tarihinde sona ereceği bildirildi.

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