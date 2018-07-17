Yozgat'ta 8 milyon yıllık çene kemiği fosili bulundu

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, () - YOZGAT'ın Şefaatli ilçesinde, tarlasını süren çiftçi Alper Düşünceli, mamuta ait olduğu sanılan, yaklaşık 8 milyon yıllık çene kemiği fosili bularak, müze müdürlüğüne teslim etti.

Çiftçi Alper Düşünceli, Şefaatli'deki tarlasını sürerken, traktörünün arkasındaki tarım aletine mamuta ait olduğu değerlendirilen çene kemiği fosili takıldı. Bulduğu fosili Yozgat Müzesi Müdürlüğü’ne götüren Düşünceli, "Fosilin çene kemiğini buldum. Devamının da olduğunu düşünerek, bulduğum bölgede tarla işlemeyi durdurdum. İnşallah, Yozgat turizmine bir katkım olur" dedi.

Yozgat Müzesi Müdürü Hasan Şenyurt ise fosili incelemeye başladıklarını söyledi. Yozgat’ın farklı bölgelerinde daha önce birkaç fosil bulunduğunu; ancak mamut veya file ait olduğu düşünülen fosile rastlanmadığını kaydeden Şenyurt, "Yozgat’ın fosil yatakları açısından çok zengin olduğu biliniyor. Ancak son 3 yılda fosiller konusunda Yozgat'ta bir çalışma yapılmaya başlandı. Ahi Evran Üniversitesi'nden Doç. Dr. Cem Erkman hocamız Yozgat'taki omurgasız fosil yataklarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu da Yozgat için yeni bir gelişme oldu. Bu şekilde büyük bir antik fil veya mamut iskeleti şimdiye kadar çıkmamıştı" diye konuştu.

Fosilin 8- 9 milyon yıllık olduğunun tahmin edildiğini dile getiren Şenyurt, şunları söyledi:

"Artık mamutun iskeletleri tamamen taşlaşmış ve fosil haline gelmiş. Bu diş parçasıyla ilgili gerekli incelemeleri Ankara Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesi'ndeki farklı hocalarımıza gösterme imkanımız olacak. Bundan sonra Yozgat bölgesinde antik dönem yaşamış hayvanlarla ilgili çalışma yapılamasını umuyoruz. Fosiller birçok müzelerde sergilenen eserlerimizden. Türkiye’deki değişik kültür bakanlığında bu şekilde ayağa kaldırılmış çok büyük boyuttaki antik mamut, balina, dinozor türlerinin iskeletleri ziyaret potansiyeli açısından çok önem taşıyor. Önümüzdeki süreç içerisinde Şefaatli ilçemizde bulunan mamut veya fil dişi ile ilgili çalışmaları geliştireceğiz."



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