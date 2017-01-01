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Yozgat'ta 2016'nın son bebeğine 'Halis Demir' ismi verildi

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, yılbaşı gecesi görev yapan emniyet, jandarma ve sağlık personellerini ziyaret etti. 2016 yılının son bebeğine Halis Demir ismini verdi. Vali Yurtnaç, ilk olarak Yerköy İlçesi'nde güvenlik kontrol noktasında...

Yozgat'ta 2016'nın son bebeğine 'Halis Demir' ismi verildi
YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, yılbaşı gecesi görev yapan emniyet, jandarma ve sağlık personellerini ziyaret etti. 2016 yılının son bebeğine Halis Demir ismini verdi.
Vali Yurtnaç, ilk olarak Yerköy İlçesi'nde güvenlik kontrol noktasında görev yapan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret etti. Burada emniyet görevlilerinin durduğu araçtaki kişilerin yeni yılını kutlayan Yurtnaç, daha sonra Yozgat il merkezinde Muslubelen Mevkii'ndeki yol denetimi yapan jandarma ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Yozgat Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ni de ziyaret eden Vali Yurtnaç, burada sağlık görevlilerinin de yeni yılını kutladı, 2016’nın son bebeğini dünyaya getiren anne Sultan Parlak’ı ziyaret etti. Ailenin isteği üzerine bebeğin ismini Ömer Halis koyan Vali Yurtnaç, aileyi kutladı, Cumhuriyet altını hediye etti. Suriyeli bir ailenin dünyaya yeni gelen çocuğuna da altın takan Vali Yurtnaç, aileyi tebrik etti. Daha sonra Polis Merkezi’ni ziyaret eden Vali Yurtnaç, görev başındaki polislerin yeni yılını kutladı. Vali Yurtnaç 2017 yılının Yozgat ve Türkiye için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, şöyle dedi:
"Yol kontrollerini 24 saat esasına göre polisimiz, askerimiz Yozgat’ın çeşitli yerlerinde yapıyor. Bugün de yılbaşı akşamı diye hem vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileyip, uyarmak istedik. Fedakarca çalışan görevlilerimizin yanında olduğumuzu bildirmek amacıyla buraya geldik. Ben hepsine teşekkür ediyorum, herkese iyi yıllar diliyorum."

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