Yozgat'ta 19 Mayıs coşkusu

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, () - YOZGAT’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Yozgat'taki kutlama programı Cumhriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Program daha sonra Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Halk Eğitim Merkezi işaret dili kursunu tamamlayan kursiyerler de İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama programında öğrenciler, halk oyunları folklor gösterileri, çeşitli branşlarda sportif gösteriler sundu. Jimnastik, judo, taekvonda ve okçuluk branşlarındaki gösteriler ilgiyle izlendi. Kutlama programı, bütün sporcuların Türk bayrağı açmasının ardından son buldu.

Program sonunda Vali Kemal Yurtnaç ve protokol üyeleri, kutlama programında görev alan öğretmenler ve öğrencileri tebrik etti.

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