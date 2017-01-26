Yozgat merkezli FETÖ operasyonunda 12 tutuklama

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Yozgat merkezli 7 ilde yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 12’si tutuklandı.Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yozgat merkezli 7 ilde yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin aranmasına devam edilirken, Yozgat’ta gözaltına alınan 7 kişi ile birlikte Ankara, Giresun, Hatay, Kayseri, Kırıkkale ve Sinop’ta gözaltına alınan toplam 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamasının ardından mahkemeye çıkartılan 14 kişiden 12’si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturması Aksaray’da devam eden 1 kişi de Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.

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