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Yozgat'a şehit ateşi düştü

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal’ın acı haberi Yozgat’ta bulunan baba ocağına ulaştı. Bugün saat 12.30...

Yozgat'a şehit ateşi düştü
AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal’ın acı haberi Yozgat’ta bulunan baba ocağına ulaştı.
Bugün saat 12.30 sıralarında, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Mekelik kırsalında, PKK'lı teröristle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde akşam saatlerinde şehit olan Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal’ın (28) şehadet haberi Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan ve askeri yetkililer tarafından şehit babası Mehmet ve annesi Satı Pampal’a sağlık görevlileri nezaretinde verildi. Şehit evine Türk bayrakları asıldı.
Evli olan ve 2 yaşında Elif isimli kız çocuğu bulunan şehidin Patnos ilçesinde ikamet ettiği, eşi Merve Pampal’ın, şehadet haberini burada aldığı öğrenildi. Şehit asker yarın havayoluyla Kayseri’ye, oradan da karayoluyla Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine getirilecek. Şehit Hamza Dursun Pampal için Sarıkaya ilçesinde öğle vakti tören düzenlenecek. Kılınacak cenaze namazının ardından şehit uzman çavuş Pampal, Küçük Çalağıl köyünde toprağa verilecek.

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