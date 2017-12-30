Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Bolu İl Başkanı istifa etti
Ak Parti Bolu İl Başkanı...
3 çocuklu bir kişinin Asgari ücret kaç lira?
3 çocuklu bir kişinin Asgari...
Flash....!!!!! Asgari ücret 2018 yılında net 1,603 lira
Asgari ücret 2018 yılında net...
Kuyumcu soygunu sırasında çatışma 1 ölü 2 yaralı... İşte çatışma anı görünteliri...
Kuşumcu ile hırsızın çatışma anı...

Yosun havuzu şifa dağıtıyor

KÜTAHYA'nın Emet ilçesindeki bir termal tesisinde bulunan yosun havuzunun cilt, deri, eklem, bel ağrıları ve romatizma hastalıklarına iyi geldiği belirtildi. Emet Termal Resort & Spa Tesisleri'nin Müdürü Ramazan Sezer, 350 yataklı tesislerinde...

Yosun havuzu şifa dağıtıyor
KÜTAHYA'nın Emet ilçesindeki bir termal tesisinde bulunan yosun havuzunun cilt, deri, eklem, bel ağrıları ve romatizma hastalıklarına iyi geldiği belirtildi.
Emet Termal Resort & Spa Tesisleri'nin Müdürü Ramazan Sezer, 350 yataklı tesislerinde yer alan yosun havuzunun Türkiye'de başka bir örneği olmadığını söyledi. 38 derece sıcaklıktaki yosun havuzunun bir çok hastalığa iyi geldiğini, insanları fazla kilolarından kurtardığını anlatan Ramazan Sezer şöyle konuştu:
"Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kaplıca tedavi hizmetlerini desteklemek amacıyla çıkarttığı kanun kapsamında biz de yer almaktayız. Yosun havuzumuz Türkiye'de tek.  38 derece sıcaklığı var. Omuz, eklem ve bel ağrıları gibi birçok hastalığa iyi geliyor. Buraya koltuk değnekleri ile gelip koltuk değneksiz gidenlerle karşılaştık. Yosun havuzumuzun farklı özellikleri var. Bunlardan en önemlisi; cilt, deri, saç ve tırnak hastalıklarına faydalı olması. İçerisinde bulunan sodyum aljinat maddesi ve minerali ile beraber vücuttaki toksinlerin atımını sağlayarak hızlı bir şekilde kilo verilmesini de sağlıyor. Ayrıca yosun havuzumuz sedef, akne ve mantar gibi birçok hastalığa da iyi gelmekte. Yosun havuzumuzu düzenli olarak belirli kürlerde kullanıldığında eklem romatizma ve birçok hastalıkta faydası olduğu düşünülüyor."
Refleksoloji uzmanı Maide Tuğlu da, tesislerinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, refleksoloji, Acil Tıp Teknisyeni ve fizyoterapistlerle sağlık hizmeti verdiklerini söyledi. Tuğlu, şöyle konuştu:
"Tesisimizde çeşitli sularımız mevcuttur. Bunlardan en önemlisi yosun havuzundakidir. Türkiye'de sadece burada olan bir sudur. 24 saatte yosun üretme özelliğine sahiptir. Kaplıca tedavisinin yan ısıra kuru iğneleme, akupunktur, ozon tedavisi, refleksoloji uzman ekibimizle uygulanmaktadır. Hastalarımız ortopedi ve fizik tedavi uzmanı tarafından kaplıca tedavisi uygundur sevki ile geldiklerinde burada gerekli tüm tedavi hizmetlerini alabilecekler."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,