Yörüklerin asırlık çeyiz asma geleneği

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamkalabak köyündeki Yörükler, düğünlerinde asırlık çeyiz asma geleneğini sürdürüyor. Çeyiz sandığından çıkarılan rengarenk el işlemeli çeyizler, gelin evinin bahçesinde çamaşır iplerine asılarak, sergileniyor.



Ayvacık ilçesinde Yörük köylerinden olan Çamkalabak’ta bahçede çeyiz asma geleneği, nesilden nesile aktarılarak sürüyor. Köyde gelinlik kızlar için hazırlanan çeyizler, düğün günü evlerinin bahçesinde akşama kadar sergileniyor. Köyde en son hayatlarını birleştiren Neslihan ve Gökhan Topaloğlu'nun düğününde de asırlık gelenek bir kez daha yaşatıldı. Gelin Neslihan Topaloğlu'nun ailesi, kızları için hazırladıkları çeyizi sandıktan çıkardı, evlerinin bahçesinde çamaşır iplerine asarak sergiledi.



Yörüklerin vazgeçilmez giysilerinden biri olan, sokağa çıkarken başlarına bağladıkları 'Çeki' denilen çemberlerin çoğunlukta olduğu çeyizde, fistanlar, el dokuması halı ve kilimler, yastıklar ve giysilerin olduğu görüldü. Akşam yapılan eğlenceye kadar çamaşır iplerinde asılı kalan çeyizde, desen desen işlenen çemberler dikkat çekti. Düğüne köy dışından gelen davetliler, Yörüklere has rengarenk kıyafetler ile el dokuması halı ve kilimleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.



DÜĞÜNDE YÖRESEL KIYAFETLER GİYİYORLAR



Düğünlerde hem gelinler, hem de köylü kadınlar, yöresel kıyafetler giymeyi tercih ediyor. Yörük kıyafetleri ile gelini de aralarına alarak oynayan köylü kadınlar, ilginç görüntüler oluşturuyor.



'ASIRLARDIR GELENEĞİMİZ DEVAM EDİYOR'



Çeyiz asma geleneğinin asırlardır devam ettiğini belirten Çamkalabak Köyü Muhtarı Remzi Ercan, "Gelin kızlarımızın çeyizleri düğün günü böyle bahçede ipe asılarak sergileniyor. Çeyizlerinde evlendikten sonra giyecekleri giysileri yer alıyor. Düğün bitince çeyizler toplanarak gelin ve damadın evine götürülüyor. Yörükler için bu önemli bir gelenek" dedi.



'ÇEYİZLERDE EN ÇOK ÇEMBER BULUNUYOR'



Köy sakinlerinden Fatma Ercan ise, çeyiz geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü ifade ederek, "Çeyizlerde çember, penye, kazak, fistan, şalvar, gömlekler sergilenir. Kilim, halı da çeyizlerin içerisinde yer alır" diye konuştu.



Neslihan-Gökhan Topaloğlu çiftinin teyzesi Hanife Öztürk de, gelinlerin çeyizleri için her hafta pazar alışverişinde Yörük kıyafetlerinin satın alınarak sandığa konduğunu, ayrıca gelinin yakınlarının da el işi ürünlerle çeyiz hazırladığını söyledi.