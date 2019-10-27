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Yörük Türkmen ve İncir Şöleni'nde renkli görüntüler oluştu

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 3'üncüsü bu yıl düzenlenen Yörük Türkmen ve İncir Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu. Şölende, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Yörük Türkmen Beyi seçildi. İncirliova Gönüllüleri...

GENEL 27.10.2019, 16:02
Yörük Türkmen ve İncir Şöleni'nde renkli görüntüler oluştu
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 3'üncüsü bu yıl düzenlenen Yörük Türkmen ve İncir Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu. Şölende, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Yörük Türkmen Beyi seçildi.
İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği Başkanı Hulisi Genişoğlu tarafından İncirliova Belediyesi'nin de desteği ile düzenlenen 3'üncü Yörük Türkmen ve İncir Şöleni Kültür Park'ta gerçekleştirildi. Şölene, Ege Bölgesi olmak üzere yurdun çeşitli illerinden Yörükler, yöresel kıyafetleri ile katıldı.
İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği tarafından İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 'Yörük Türkmen Beyi' seçildi. Başkan Kaya'ya Yörük Beyi mazbatası ve giysilerini İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği Başkanı Hulisi Genişoğlu verdi. Yörük meşalesi ateşini ise İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Dernek Başkanı Hulisi Genişoğlu ve Yörükler birlikte yaktı. Şenliğe katılan davetlilere nohutlu bulgur pilavı ve incir tatlısı ikramı yapıldı. İncir tatlısı almak için Yörükler uzun kuyruk oluşturdu. Yöresel sanatçılar ve halkoyunları gösterileri ile devam eden şenlikte, Yörükler birbirleriyle kaynaşma yaşadı. Nazilli Belediyesi erkek mehteran takımı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi kadın mehteran takımı ayrı ayrı gösteri sundu. Parkta ayrıca Yörükler'in simgesi ve geçmişteki yaşam tarzı olan 3 ayrı kıl çadır kuruldu.
'YÖRÜK BEYİ OLARAK ONURLANDIM'
Yörük Beyi seçilen Beyediye başkanı Aytekin Kaya, "Milli mücadelenin 100'üncü yılında Cumhuriyet Bayramı'nın anısına düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlikte beni İncirliova Yörük Beyi olarak onurlandıran dernek başkanı Hulisi Genişoğlu, dernek yöneticileri ve İncirliovalı hemşerilerime teşekkür ederim. Bende sizler gibi Yörük bir ailenin çocuğuyum. Türkiye Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu başkanıyım. Atalarım Teke Bölgesi yörüğüdür. Bende bu kültürün yaşaması için Türkiye'ye deve güreşlerinin yayılmasından yana uğraş vermekte olan bir kardeşinizim" dedi. İncirliova Gönüllüleri Yörük Türkmen ve Efeler Derneği Başkanı Hulisi Genişoğlu, gelecek yıllarda daha büyük etkinlikler yapacaklarını belirterek, "Dernek olarak ev sahibi konumunda göründüğümüz için tüm Yörükleri burada bir araya getirdik. Bundan sonraki süreçte Aydın'da yapılmakta olan büyük toyumuzun da başlangıcı oldu. 17 ilçedeki tüm derneklerle birlikte ev sahibi olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Sivil toplum kuruluşları, resmi kuruluşlar ve belediyeler ile birlikte Yörükler bir arada olması gerekiyorsa biz bunu bugün gösterdiğimiz gibi bundan sonraki yıllarda da daha büyük ve daha farklı toylarla göstereceğiz" dedi.
Şölen halk oyunları gösterileri ile sürdü.

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