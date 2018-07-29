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Yörük Türkmen şöleninde atlar, sahiplerine zor anlar yaşattı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR’de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Aliağa Yörük Türkmen Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu. Türkmenlerin geleneklerini taşıyan şölende, Yörük göçünün sembolik olarak canlandırılması...

Yörük Türkmen şöleninde atlar, sahiplerine zor anlar yaşattı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR’de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Aliağa Yörük Türkmen Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu. Türkmenlerin geleneklerini taşıyan şölende, Yörük göçünün sembolik olarak canlandırılması sırasında iki at, sahiplerine zor anlar yaşattı.
​Aliağa Yörükler Derneği tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Aliağa Yörük Türkmen Şöleni, Aliağa Demokrasi Meydanı’ndaki yürüyüş ile başladı. Meydanda toplanan kalabalık, mehter eşliğinde Avcı Ramadan Parkı’na doğru yürüdü. Kortejde, Türkmenlerin eski yaşam biçimlerinin bir parçası olan deve ve atlar da yer aldı. Türkmenler, aldıkları gelini deveye bindirip bir yerden başka bir yere götürdü. Türkmenlerin geleneklerinden biri olan Yörük göçü de sembolik olarak bu şekilde canlandırılmış oldu. Kortejin yürüyüşü sırasında, atlar şaha kalkarak sahiplerine zor anlar yaşattı. Atlara binenler, şölenin yapılacağı alana varmadan inmek zorunda kaldı. Şölene, Aliağa Belediye Başkanı MHP'li Serkan Acar da katıldı. Şölende, Yörüklerin geleneksel yemeği olan keşkek, pilav ve ayran katılımcılara ikram edildi. Yörük çadırlarının da kurulduğu şölen alanında, Türkmenlerin gelenekleri yaşatıldı.
'GELENEKLERİMİZİ YAŞATMAK İSRİYORUZ'
Aliağa Yörükler Derneği Başkanı Erhan Küçük, etkinlik hakkında bilgi verdi. Bu organizasyonun aslında dağlarda yapılması gerektiğini vurgulayan Küçük, "Aslında bu etkinliğin dağlarda yapılması gerekiyor. Biz modern Yörükleriz. O nedenle deniz kenarında yapıyoruz" dedi. Dernek bünyesinde 18 köy muhtarının bulunduğunu, bunun da kendileri açısından büyük bir avantaj olduğunu belirten Erhan Küçük, "Bu kadar muhtarın dernekte yer alması, birlik ve beraberliğin bir göstergesi anlamına geliyor. Bu da bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.
Geçen yıl ilk şöleni yaptıklarını anımsatan Küçük, bu yıl daha kapsamlı bir şekilde Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni’ni organize ettiklerini vurguladı. Türkiye’nin yaklaşık 50 ilinden dernek temsilcisinin şenliğe geldiğine dikkat çeken Erhan Küçük, Yörük kültürünü yaşatmak istediklerini ifade ederek, "Bize göre geçmişini bilmeyen geleceğe bir şey veremez. Bu nedenle kültürümüzün unutulmamasını, geleneklerine bağlı bireylerin yetişmesini sağmak istiyoruz. Şenliğimiz, her yıl devam edecek. Gelenler, düzenlenen şenlikten dolayı oldukça memnun. Konuklarımızı en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz" dedi.
Gün boyu devam eden şenlikte, Yörüklerin gelenekleri yaşatıldı. Körüklü ateş ile demiri tavlayarak döven Yörükler, halı tezgahında kilim dokudu, okçuluk alanında hünerlerini sergiledi.

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