Yörük Türkmen Çalıştayı, Antalya'da başladı

Hasan DEMİRBAŞ / ANTALYA, () - ANTALYA'da bu yıl ikincisi düzenlenen Yörük Türkmen Çalıştayı, 40 ilden Yörüklerin katılımıyla başladı. 3 gün sürecek çalıştayda akademisyenler Yörük kültürüne yönelik oturumlarda bilgi verecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya Yörükler Derneği ve Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM)işbirliğiyle bu yıl 2'ncisini düzenlediği Yörük Türkmen Çalıştayı, Crowne Plaza'da başladı. Çalıştayın açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya'daki sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra, Türkiye'nin farklı illerindeki Yörük dernekleri başkanları katıldı. Katılımcılar, çalıştay kapsamında açılan ve Yörük kültürünü yansıtan fotoğraf sergisinin kurdelesini kesti.

TÜRKLÜĞÜN ÖZÜ

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Çetin Osman Budak, Yörüklük meselesinin etnik değil Türklüğün özü olduğunu söyledi. Yazın dağlarda, kışın sahillerde yaşayan Yörüklerin çok önemli bir kültürün parçaları olduğunu aktaran Budak, "Bu kültürün yaşatılması geleceğimizin yaşatılması demektir" dedi.

MANAVGAT'TA YÖRÜK MÜZESİ AÇILACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise sıkça engelliler, Antalyaspor ve Yörük dernekleri ile bir araya geldiğini söyledi. Büyükşehir olarak Yörükler Festivali'ni düzenlediklerini belirten Türel şöyle konuştu:

"Yörük kültürü Antalya'nın marka değeri olarak hak ettiği yeri derinleştirmeye başladı. Son dönemde 9 ayrı müze projesi için çalışıyoruz. Bunlardan biri Manavgat'taki Yörük Müzemiz. Yörüklüğünü idrak etmeyen bir toplum millet olamaz. Özellikle Türk milletinin tarihini ihmal etmesi anlaşılır değildir. Özgür kültür mirasımızın iyi muhafaza edilmesi turizme zenginlik katacaktır. Türk dünyası kültür başkentlerinden biri olacaktır."

ÜNİVERSİTEDE YÖRÜK KÜLTÜR MERKEZİ

AÜ Rektörü Mustafa Ünal da üniversite olarak Yörük Kültür Merkezi kurduklarını söyledi. Bu merkezi açmalarının ardından Mersin ve İzmir'de de Yörük merkezleri kurulduğunu dile getiren Prof. Dr. Ünal, "Bir paydaş olarak düzenlediğimiz çalıştayımız bereketli olsun. Yörüklerin yoğun olduğu bu organizasyonun burada olması elzemdi. Konar göçer Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılmasını dilerim" diye konuştu.

'YÖRÜKLER ÖZGÜR İNSANLARDIR'

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da, Yörük kültürünün Türk tarihinin çok önemli ana yaşam şekli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yörük kültürü ürettiği değerler açısından evrenseldir. Sadece bize has değildir. Değerler manzumesi olarak bütün dünyaya ışık tutar. Yörükler özgür insanlardır. Kamu uzun yıllar Yörükler yerleşik hayata geçsin diye çabaladı ama halen geçmeyen Yörükler var. Yörük, vatanından asla ödün vermeyen, toplumu için kendini feda edebilecek insandır. Yörükler barışçıdır, sen- ben kavgası yoktur. Yörüklerde mülkiyet hakları keskin değildir. Her şeyini paylaşır. Yörükte kadın erkek ayrımı yoktur."

Yörüklerin yerel kıyafetlerini giyen kadınlar çalıştayın ilgi odağı oldu. Kadınlar giydikleri kıyafetlerin özeliklerini anlattı.

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