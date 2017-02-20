YORSAM Araştırması: Güneydoğu'da gençler Yargıya değil, Cumhurbaşkanlığına güveniyor

DİYARBAKIR'da bulunan Yeni Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (YORSAM) Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da 1200 genç ile yaptığı anket çalışmasında, gençlere göre en güvenilir kurum Cumhurbaşkanlığı olurken, en güvensiz kurumlar arasında yargının son sıralarda yer aldığı belirtildi.YORSAM'ın, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde, 1200 genç ile yaptığı, 'Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gençliğin siyasal, sosyal ve gelecek beklentilerinin tespitine yönelik saha araştırması'nın sonuçları açıklandı. Anket sonucunu açıklayan YORSAM Başkanı ve Dicle Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Yılmaz Demirhan, araştırmanın temel amacının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 18-35 yaş grubundaki genç nüfusun siyasal, sosyal ve gelecekten beklentilerini tespit etmek olduğunu söyledi. Anket ile gençlerin hayatındaki en önemli değerin ne olduğu, yaşamlarından ve Türkiye'de yaşamaktan memnun olup olmadıkları, ülkeyi yönetenlere bakış açıları ve gelecekten umutlu olup olmadıkları gibi bazı sorular yöneltildiğini söyleyen Doç.Dr.Demirhan, 23-30 Ocak 2017 tarihleri arasında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin illerinde 1200 kişi ile yüz yüze ve tesadüfi yöntemle anketin yapıldığını söyledi. Demirhan, ankete katılan katılımcılardan 741'i erkek, 459'u ise kadın olduğunu söyleyen YORSAM Başkanı Doç.Dr.Yılmaz Demirhan, şöyle konuştu:"Anketteki 'Yaşamınızdan memnun musunuz? sorusuna gençlerin yüzde 23.4'ü olumsuz yanır verdi. 'Çok memnunum' diyenlerin oranı yüzde 12.8, 'Oldukça memnunum' diyenlerin oranı yüzde 12.8, 'Memnunum' diyenlerin oranı ise yüzde 38.5, hiç memnun olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 12.5 çıktı. Bununla birlikte ankete katılanların çoğu memnuniyetini dile getirse de geriye kalan 3'te 1'lik memnuniyetsiz kesiminde dikkate alınması gerekmektedir. Ankete katılan gençler, işsizlik ve ekonomiyi sorun olarak gördüler. 'Size göre Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Önem sırasına göre sıralayınız?' soruna gençler, yüzde 28.8 ile işsizlik, yüzde 21.5 ile Eğitim, yüzde 17.8 ile güvenlik, daha sonra ekonomi, hak ve özgürlükler ve son olarak değer sorunları sıraladı.""GENÇLER GELECEĞİNDEN UMUTLU DEĞİL"Doç.Dr. Demirhan, ankette sorulan 'Geleceğinizden umutlu musunuz? sorusuna gençlerin yüzde 25,8'inin umutlu olmadığını söylediğini belirterek, "Çok umutluyum" diyenlerin oranı yüzde 10.3, 'Oldukça umutluyum' diyenlerin oranı yüzde 9.2, 'Umutluyum' diyenlerin oranı yüzde 41.3, 'Umutlu değilim' diyenlerin oranı 25.8 ve 'Hiç umutlu değilim' diyenlerin oranı yüzde 13.3 çıktı. 'Sizce Türkiye iyi yönetiliyor mu' sorusundaki tabloya göre gençlerin yüzde 47.4' ü ülkenin iyi yönetildiğini, buna karşın yüzde 52,6'sının ise iyi yönetilmediğini söyledi" diye konuştu.Ankete katılan gençlerin, en güvenilir kurum olarak Cumhurbaşkanlığını gördüklerini ifade eden YORSAM Başkanı Doç.Dr.Yılmaz Demirhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Güvenilir kurum sıralamasında Cumhurbaşkanlığını yüzde 30.4 ile ilk sırada yer alırken onu yüzde 18 ile TBMM, yüzde 9.3 ile Hükümet, yüzde 5.1 ile Emniyet ve yüzde 3.8 ile Yargı geldi. Ankete katılanların yüzde 28.4 oranı da hiçbir kuruma güven duymadıklarını söyledi. Yine anket kapsamında gençlere, 'İmkanınız olursa Türkiye dışında bir ülkede yaşamak ister misiniz? sorunu yanıt veren gençlerin yüzde 54'ün evet dediğini, yüzde 38'i hayır dediğini ve fikri olmayanların oranının ise yüzde 7.7 olduğunu tespit ettik" diye konuştu.

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