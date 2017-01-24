Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversiteli Tuğba 'Beni aramayın' notu bırakıp ortadan kayboldu
'Ailemle görüşmek istemiyorum'
2016'da 12 milyar liralık senet protesto edildi
1 milyon senet protesto edildi
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı

Yorgun ve bitkin bulunan gebe yaban keçisi doğaya salındı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde yorgun ve hasta halde bulunan gebe yaban keçisi, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı. Kaş Kaputaş Kanyonu'nda bir vatandaş tarafından yorgun ve bitkin halde dağ keçisi...

Yorgun ve bitkin bulunan gebe yaban keçisi doğaya salındı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde yorgun ve hasta halde bulunan gebe yaban keçisi, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.
Kaş Kaputaş Kanyonu'nda bir vatandaş tarafından yorgun ve bitkin halde dağ keçisi bulundu. Hayvanı bulan kişi Kaş Belediyesi ve Kaş Orman İşletme Şefliği'ne durumu haber verdi. Orman İşletme Şefliği ekipleri olay yerine gelerek keçiyi aldı. 3 yaşında olduğu tahmin edilen dağ keçisi, Kaş Belediyesi veterineri Didem Sakar tarafından muayene edildi. Sol arka ayağının kırık olabileceği değerlendirilen hayvanın röntgeni çekildi. Röntgen sonucunda yaban keçisinin ayağının daha önceden kırıldığı ve yanlış kaynama sonucu eğri olduğu tespit edildi.
Gebe olduğu da belirlenen yaban keçisinin doğada bu şekilde yaşamını sürdürebileceği kararlaştırıldı. Tedavisi yapılan ve bir gece kontrol altında tutulan hayvan, veteriner incelemesinin ardından Kaputaş Kanyonu'ndaki doğal ortamına bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55