Timur TARLIĞ/İZMİR, ()- EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, meclis toplantısında işsizliğe dikkat çekerek, "İş bulamayan, gezen herkes potansiyel tetikçi olarak sokaklarda olacak" dedi. Okullarda verilecek cihat dersine de değinen Yorgancılar, "Akılcı bir eğitim en büyük cihattır. Küçük yaştaki çocukları cihat ile yetiştirip karşımıza birer terörist olarak çıkarmamalıyız " diye konuştu.

EBSO Temmuz ayı Meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yeni kabinenin kıdem tazminatı konusunu çözmesi, bunun yanında eğitim ve işsizliğe de daha fazla önem vermesi gerektiğini belirtti. Yorgancılar, şöyle dedi:

"Hükümet önceki açıklamalarında 'işsizlik fonu olunca kıdem tazminatı ortadan kalkacak' demişti. Ama henüz bu gerçekleşmedi. Diğer bir konu ise işsizliğin azaltılması yönünde. İstihdam seferberliğinde kentimizin 100 bin olan hedefi 96 bin olarak gerçekleştirildi ama bu yeterli değil. Çünkü işsiz gezen herkes potansiyel tetikçi olarak sokaklarda olacak."

"BİLİM VE EĞİTİM STRATEJİLERİMİZİ YENİDEN KURGULAMALIYIZ"

İşsizliğin giderilmesinde en önemli adımın eğitim olacağını açıklayan Başkan Ender Yorgancılar, "Bizim neredeyse her toplantıda dile getirdiğimiz, altını çizdiğimiz, eksikleri ifade etmeye çalıştığımız eğitim konusunda ne yazık ki, üzücü kararlara imza atılmakta. Biz, Sanayi 4.0 sürecinde başlamamız gereken nokta eğitim sisteminin yeniden yapılanması ve eğitim 4.0 altyapısının oluşturulması gerektiğini söylüyoruz. Bu süreçte öncelikle bilim ve eğitim stratejilerimizi yeniden kurgulamalıyız" diye konuştu.

"AKILCI BİR EĞİTİM EN BÜYÜK CİHATTIR"

Bugün eğitime farklı bir pencereden bakıldığını da belirten Yorgancılar, "Maalesef ders müfredatı farklı bir yönde ilerlemektedir. Bir milletvekilinin söylediği gibi, 'Cihat bilmeyen çocuğa matematik öğretmenin faydası yok' sözünü kabul etmemiz mümkün değil. Çocuklara derste insanın nefsine karşı verdiği mücadeleyi mi, yoksa canlı bomba olarak can almayı, kamyonla insanların üstüne dalmayı, kendinden olmayanı düşman görmeyi mi anlatacağız. Akılcı bir eğitim en büyük cihattır. Küçük yaştaki çocukları cihat ile yetiştirip karşımıza birer terörist olarak çıkarmamak en önemli konudur. Onun için Sanayi 4.0'a uygun eğitim verilmeliyiz" dedi.

"DİN, CEMAAT KİSVESİ ALTINDAKİ YAPILANMALAR SON BULMALI"

Son günlerde Atatürk'e karşı yapılan saldırıların da kabul edilemez olduğunu söyleyen Yorgancılar, "Bunu yapan kişilerin yakalanıp tutuklanması bizi mutlu etti. Bu işi yapan kişilere verilecek cezalar, benzerini yapmaya cesaret edecek kişilere karşı yeterli cezalar verilmelidir. Din, cemaat kisvesi altındaki yapılanmalar son bulmalı. Güçlü Türkiye için hepimiz birlikte hareket etmeliyiz" diye konuştu.

Meclis toplantısında uzun yıllar EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten ve geçtiğimiz haftalarda yaşamını yitiren İşadamı Şinasi Ertan da yapılan konuşmalarla anıldı.

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