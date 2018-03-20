Yorgana sarılıp kaçırılan 16 yaşındaki kızın ailesinin yardım çığlığı (2)

BAŞSAVCILIK: 1 KİŞİ TUTUKLANDI, ASIL FAİL ARANIYOR

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşilli ilçesinde 16 yaşındaki D.M.'nin kaçırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Suça iştirak ettiği belirtilen B.S.'nin tutuklandığı, olayın asıl faile İ.S.'nin ise arandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi;

"Yürütülen soruşturma çerçevesinde; suç konusu olaya iştirak ettiği değerlendirilen şüpheli B.S. gözaltına alınmış ve savunmasının tespitine müteakip tutuklama talebi ile 15/03/2018 tarihinde Mardin Nöbetçi Sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Mardin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adı geçen şüpheli tutuklanmıştır. Yine mezkur olayın asli faili olduğu değerlendirilen şüpheli İ.S. hakkında ise yine Mardin nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı çıkartılmıştır. Firari olan şüphelinin yakalanması amacıyla yapılan soruşturma işlemleri halen devam etmektedir. İhtiyaç hasıl olması durumunda soruşturmanın aşaması ile ilgili olarak ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."