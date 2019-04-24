Yöresel ürünlerle ay yıldız figürlü tablolar yaptılar

YOZGAT'ta ilkokul öğrencileri, '81 İlde Şanlı Bayrağım' projesi kapsamında, Malatya'nın kayısı çekirdeği, Ordu'nun fındığı, Rize'nin çay yaprağı gibi yöresel ürünleri kullanarak ay yıldız figürlü tablolar oluşturdu. Öğrenciler tabloları, Cumhuriyet Meydanı'nda sergiledi.

Sorgun ilçesinde bulunan Yeşilyurt İlkokulu öğrencilerinin, ağırlıklı olarak yöresel tarım ürünleri ve gıda maddelerini kullanarak oluşturdukları ay yıldız figürlü 81 tablo sergide ilgi gördü. Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki serginin açılışına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrencilerin çok güzel eserler yaptığını söyledi. Yazıcı, "Serginin en önemli özelliği, 81 ilimizdeki yerel ürünlerden yapılmış olması. Çocuklarımıza vatan, bayrak sevgisini kazandırma açısından da anlamlı bir sergi oldu. 81 ilin yerel ürünlerini ortaya koyan, bütün Türkiye'yi kapsayan, milletin birliğini bütünlüğünü, kültürel değerlerini bayrağımıza nakşetmiş olan öğrencilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yazıcı, sergideki tablolar hazırlanırken, kayısı çekirdeği, çay, pirinç, pamuk, kabak çekirdeği ve fındık gibi ürünlerin kullanıldığını sözlerine ekledi.



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